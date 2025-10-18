Liverpool-Manchester United | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
2025-10-17 22:58:00 Fermi tutti! Tutte le informazioni su Liverpool-Manchester United, match valido per l’ottava giornata di Premier League: le formazioni e come seguire la partita. Liverpool-Manchester United (domenica 19 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:30) è una gara valida per l’ottava giornata di campionato nella Premier League inglese. Reduci dalle tre sconfitte di fila contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea, i campioni d’Inghilterra si presentano a questa sfida con 15 punti in classifica, 5 in più dei Red Devils a quota 10. Ad Anfield arbitra Oliver. Tutte le informazioni su Liverpool-Manchester United: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Ci rituffiamo in Premier League e presentiamo il programma dell'ottava giornata, dove spicca il derby d'Inghilterra tra Liverpool e Manchester United; Arsenal impegnato al Craven Cottage https://www.ukcalcio.com/2025/10/premier-league-anteprima-8a-giorna - facebook.com Vai su Facebook
Per il Liverpool, dopo 6 vittorie in 6 partite, è arrivata la 3^ sconfitta consecutiva in una settimana: Crystal Palace, Galatasary e Chelsea. Al rientro, dopo la pausa, c’è il Manchester United. - X Vai su X
Liverpool-Manchester United: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Manchester United è disponibile anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o computer fissi: per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go (app), l'alternativa ... Riporta msn.com
Liverpool-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canal tv, diretta streaming, formazioni della partita - Il Liverpool vuole riconfermarsi campione d'Inghilterra dopo il titolo della scorsa stagione vinto sotto la guida di Arne Slot. Da msn.com
Liverpool-Manchester United, dove vedere il big match di Premier League - Manchester United, match che andrà ad arricchire il programma dell'ottava giornata di ... Secondo tag24.it