Liverpool-Manchester United | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-10-17 22:58:00 Fermi tutti! Tutte le informazioni su Liverpool-Manchester United, match valido per l’ottava giornata di Premier League: le formazioni e come seguire la partita. Liverpool-Manchester United (domenica 19 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:30) è una gara valida per l’ottava giornata di campionato nella Premier League inglese. Reduci dalle tre sconfitte di fila contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea, i campioni d’Inghilterra si presentano a questa sfida con 15 punti in classifica, 5 in più dei Red Devils a quota 10. Ad Anfield arbitra Oliver. Tutte le informazioni su Liverpool-Manchester United: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com