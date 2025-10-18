LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si gioca la carta del trap misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Ad Atene la manifestazione iridata termina con la prova del trap a squadre miste. Italia che vuole chiudere in bellezza schierando due coppie capaci di lottare per le posizioni che contano. Bisognerà in primis passare per le difficili ed agguerrite qualificazioni del mattino, per poi tuffarsi nella eventuale finalissima del primo pomeriggio. Italia 1 sarà composta da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco. L’azzurra, reduce dall’argento nella gara individuale, vuole tornare sul podio e perchè no cercare di agguantare quell’oro tanto desiderato nella gara femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

