CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Ultime 4 cartucce per USA 2 e Slovacchia 1. Entrambi i team sono a quota 140 e possono raggiungere San Marino ed Egitto 2 in seconda posizione. 12:25 Italia 2 sempre al comando con 145150. Gli azzurri sono certi della finalissima per l’oro in quanto potranno essere al massimo raggiunti soltanto da Australia 2 di Grice e Dean. Gli oceanici inizieranno l’ultima serie tra una decina di minuti. 12:21 Secondo errore pesantissimo della statunitense. Sbaglia anche la slovacca Rehak Stefecekova, sorridono San Marino ed Egitto 2, mentre Fabbrizi e Iezzi veleggiano verso la finalissima per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iezzi-Fabbrizi volano in finale, Stanco-De Filippis fuori dai giochi