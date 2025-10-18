LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iezzi-Fabbrizi volano in finale Stanco-De Filippis fuori dai giochi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Ultime 4 cartucce per USA 2 e Slovacchia 1. Entrambi i team sono a quota 140 e possono raggiungere San Marino ed Egitto 2 in seconda posizione. 12:25 Italia 2 sempre al comando con 145150. Gli azzurri sono certi della finalissima per l’oro in quanto potranno essere al massimo raggiunti soltanto da Australia 2 di Grice e Dean. Gli oceanici inizieranno l’ultima serie tra una decina di minuti. 12:21 Secondo errore pesantissimo della statunitense. Sbaglia anche la slovacca Rehak Stefecekova, sorridono San Marino ed Egitto 2, mentre Fabbrizi e Iezzi veleggiano verso la finalissima per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
Arriva una importantissima medaglia dai Mondiali di tiro a volo in pieno svolgimento ad Atene. A conquistarla la nostra Silvana Stanco che nella finale femminile di trap torna sul podio conquistando la medaglia d'argento, bissando il secondo posto ottenuto all - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Come scrive oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Lo riporta oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Scrive ansa.it