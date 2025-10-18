CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 Sarà quasi un derby in finale! Straordinario shoot-off dei sanmarinesi Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, che sfideranno l’Italia di Fabbrizi-Iezzi nella gara per l’oro! USA 2-Egitto 2 invece per il bronzo. Piccola pausa della nostra DIRETTA LIVE, appuntamento alle 14.15! 13:38 E’ in corso lo shoot-off a 4 che decreterà la seconda finalista per l’oro e le due finaliste per il bronzo. 13:34 Nel medagliere l’Italia in ogni caso non potrà agguantare il podio. USA sicuri della vetta con 4 ori ed un argento, poi Spagna (2 ori, un argento) e Croazia (2 ori). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iezzi-Fabbrizi sfideranno San Marino per l'oro!