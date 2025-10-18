LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iezzi-Fabbrizi sfideranno San Marino per l’oro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 Sarà quasi un derby in finale! Straordinario shoot-off dei sanmarinesi Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, che sfideranno l’Italia di Fabbrizi-Iezzi nella gara per l’oro! USA 2-Egitto 2 invece per il bronzo. Piccola pausa della nostra DIRETTA LIVE, appuntamento alle 14.15! 13:38 E’ in corso lo shoot-off a 4 che decreterà la seconda finalista per l’oro e le due finaliste per il bronzo. 13:34 Nel medagliere l’Italia in ogni caso non potrà agguantare il podio. USA sicuri della vetta con 4 ori ed un argento, poi Spagna (2 ori, un argento) e Croazia (2 ori). 🔗 Leggi su Oasport.it
TIRO A VOLO Ottime notizie dal campionato del mondo di Atene. Alle 15,30 la finale che vale il titolo mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Lo riporta oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Segnala oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Scrive ansa.it