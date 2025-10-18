LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iezzi-Fabbrizi partono forte! Tra poco Stanco-De Filippis
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.21. Che partenza per gli azzurri Iezzi-Fabbrizi che chiudono al momento al comando la prima serie di piattelli con 4950 8.18: Azzurri in dirittura d’arrivo nella prima serie: 4344 8.16: 3940 per IezziFabbrizi sempre primi 8.13: 3233 per la coppia azzurra che mantiene il primo posto davanti a Canada 1 e Germania 1 8.09: Primo errore per Iezzi: 2425 8.08: 2121 per Iezzi-Fabbrizi 8.05: 1717 per Iezzi-Fabbrizi. Errori per Spagna 1 e Cechia 1 8.01: Iniziata la qualificazione: 88 per IezziFabbrizi 7.58: 75 piattelli a testa per decretare le prime quattro coppie del ranking, le prime due si affronteranno per l’oro, la terza e la quarta per il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
