CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00. Australia 1 sta risalendo con 4141, potrebbe appaiare Italia e San Marino con un percorso netto 10.59: Doppio errore di Chen, i cinesi crollano in classifica 10.58: Ancora un errore di Stanco, 2428 10.55: Arriva il quarto errore dei cinesi Chen-Yu che dunque saranno sicuramente dietro agli azzurri alla fine di questa serie 10.54. Un errore per Sloivacchia 2 10.54: Stanco-De Filippis 1619 10.52: Slovacchia2 con 1414 può insidiare Italia e San Marino dopo il 48 nella prima serie 10.49. Inizia malissimo la seconda serie per Stamco-De Filippis con due errori di Silvana Stanco e uno di De Filippis, 69 e di nuovo spalle al muro per la coppia italiana che non può più sbagliare. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iezzi-Fabbrizi in lotta per le finali, Stanco-De Filippis perdono terreno