CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:19 C’è l’errore dell’americana Ava Elizabeth Downs. 12:16 1616 intanto per USA 2 e Slovacchia 1. 12:13 Appesi ad un filo Berti e Perilli. Il binomio di San Marino, attualmente secondo con 144150, deve sperare negli errori di coloro che devono chiudere la serie conclusiva di qualificazione. 12:09 In pedana anche Slovacchi 1 di Varga e Rehak Stefecekova, mentre arrivano due pesantissimi errori di Gran Bretagna 1. Coward-Holley ed Hall si chiamano fuori dai giochi per le finali. 12:05 Iniziata l’ultima serie di USA 2 con Eller e Downs a caccia del tandem italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iezzi-Fabbrizi in lotta per le finali, Stanco-De Filippis fuori dai giochi