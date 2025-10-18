LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iezzi-Fabbrizi in lotta per le finali Stanco-De Filippis fuori dai giochi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:19 C’è l’errore dell’americana Ava Elizabeth Downs. 12:16 1616 intanto per USA 2 e Slovacchia 1. 12:13 Appesi ad un filo Berti e Perilli. Il binomio di San Marino, attualmente secondo con 144150, deve sperare negli errori di coloro che devono chiudere la serie conclusiva di qualificazione. 12:09 In pedana anche Slovacchi 1 di Varga e Rehak Stefecekova, mentre arrivano due pesantissimi errori di Gran Bretagna 1. Coward-Holley ed Hall si chiamano fuori dai giochi per le finali. 12:05 Iniziata l’ultima serie di USA 2 con Eller e Downs a caccia del tandem italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
Arriva una importantissima medaglia dai Mondiali di tiro a volo in pieno svolgimento ad Atene. A conquistarla la nostra Silvana Stanco che nella finale femminile di trap torna sul podio conquistando la medaglia d'argento, bissando il secondo posto ottenuto all - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Da oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Lo riporta oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Come scrive ansa.it