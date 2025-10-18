LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | IEZZI E FABBRIZI COPPIA D’ORO!! Sconfitto San Marino in finale terzo posto per USA

18 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Termina qui questa meravigliosa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, con i Mondiali di tiro a volo che si concludono nella maniera migliore possibile, con un bellissimo oro nel trap misto. Ringraziamo tutti Iezzi e Fabbrizi per questo regalo che ci hanno fatto, mentre noi ringraziamo voi per averci seguito e fatto compagnia in un pomeriggio cosi bello! Grazie mille, e alla prossima con nuovi eventi sportivi! 15.22 Che prova finale per i nostri due azzurri con Iezzi che trova 21 piattelli su 25, mentre Fabbrizi commette un solo errore e chiudendo con un meraviglioso 2425! Ottima prova anche per Berti che chiude con un buon 2025, stesso punteggio della compagna di squadra Perilli! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tiro a volo mondiali 2025 in diretta iezzi e fabbrizi coppia d8217oro sconfitto san marino in finale terzo posto per usa

© Oasport.it - LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: IEZZI E FABBRIZI COPPIA D’ORO!! Sconfitto San Marino in finale, terzo posto per USA

