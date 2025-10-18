LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Egitto e USA si sfidano per il bronzo Iezzi e Fabbrizi vogliono l’oro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Terminati tutti i controlli di rito prima dell’inizio della gara. 14.25 Sta per iniziare la finale per il bronzo tra Egitto 2 e USA 2! 14.24 L’Italia ha raggiunto la finale per l’oro con ben 145 piattelli colpiti su 150, mentre San Marino, Egitto e USA si sono qualificate tramite i punteggi ottenuti allo shoot-off! 14.20 Le finali verranno disputate con 50 piattelli per coppia, quindi 25 per ogni signolo tiratore. Il tutto in 5 serie. 14.17 Per la finale per il bronzo gli Stati Uniti d’America 2 arrivano con Walton Eller e Ava Downs, mentre l’Egitto 2 con Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TIRO A VOLO Ottime notizie dal campionato del mondo di Atene. Alle 15,30 la finale che vale il titolo mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Scrive oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Scrive oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Secondo ansa.it