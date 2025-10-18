CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Terminati tutti i controlli di rito prima dell’inizio della gara. 14.25 Sta per iniziare la finale per il bronzo tra Egitto 2 e USA 2! 14.24 L’Italia ha raggiunto la finale per l’oro con ben 145 piattelli colpiti su 150, mentre San Marino, Egitto e USA si sono qualificate tramite i punteggi ottenuti allo shoot-off! 14.20 Le finali verranno disputate con 50 piattelli per coppia, quindi 25 per ogni signolo tiratore. Il tutto in 5 serie. 14.17 Per la finale per il bronzo gli Stati Uniti d’America 2 arrivano con Walton Eller e Ava Downs, mentre l’Egitto 2 con Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Egitto e USA si sfidano per il bronzo, Iezzi e Fabbrizi vogliono l’oro!