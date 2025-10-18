LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | a breve inizia la finale terzo quarto posto poi Iezzi-Fabbrizi punteranno all’oro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Le finali verranno disputate con 50 piattelli per coppia, quindi 25 per ogni signolo tiratore. Il tutto in 5 serie. 14.17 Per la finale per il bronzo gli Stati Uniti d’America 2 arrivano con Walton Eller e Ava Downs, mentre l’Egitto 2 con Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy. 14.15 Bentornati amici di OA Sport, manca pochissimo ormai all’inizio delle finali del trap misto! Prima della sfida con Iezzi e Fabbrizi che sfideranno San Marino per la medaglia d’oro, seguiremo insieme la finale terzo-quarto posto tra Egitto 2 e USA 2, che lotteranno per la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ottime notizie dal campionato del mondo di Atene. Alle 15,30 la finale che vale il titolo mondiale
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti!
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l'Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025.
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata
Tiro a volo: Mondiali, azzurri a caccia titoli del Trap - Secondo programma, le pedane greche del Malakasa Shooting Range di Atene ospitano oggi gli allenamenti uff