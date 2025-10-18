CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Le finali verranno disputate con 50 piattelli per coppia, quindi 25 per ogni signolo tiratore. Il tutto in 5 serie. 14.17 Per la finale per il bronzo gli Stati Uniti d’America 2 arrivano con Walton Eller e Ava Downs, mentre l’Egitto 2 con Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy. 14.15 Bentornati amici di OA Sport, manca pochissimo ormai all’inizio delle finali del trap misto! Prima della sfida con Iezzi e Fabbrizi che sfideranno San Marino per la medaglia d’oro, seguiremo insieme la finale terzo-quarto posto tra Egitto 2 e USA 2, che lotteranno per la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: a breve inizia la finale terzo quarto posto, poi Iezzi-Fabbrizi punteranno all'oro!