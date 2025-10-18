CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole Superbike del Gran Premio di Spagna 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2025, Bulega sogna pole e vittoria. Il mondiale Superbike 2025 si chiude in Spagna con l’assegnazione del titolo all’ultimo delle 12 tappe di quest’anno. Il favorito è evidente: il turco Toprak Razgatlioglu, ma l’italiano Nicolò Bulega non è ancora matematicamente tagliato fuori dai conti e ha dimostrato di avere le idee ben intese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti la Superpole, Bulega punta alla pole