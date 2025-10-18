LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | Superpole e gara-1 in tempo reale

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2025, Bulega sogna pole e vittoria. Il mondiale Superbike 2025 si chiude in Spagna con l’assegnazione del titolo all’ultimo delle 12 tappe di quest’anno. Il favorito è evidente: il turco Toprak Razgatlioglu, ma l’italiano Nicolò Bulega non è ancora matematicamente tagliato fuori dai conti e ha dimostrato di avere le idee ben intese. Venendo al discorso “campione se” di tutte le combinazioni decisive per l’assegnazione del titolo di quest’anno, Toprak Razgatlioglu per essere campione deve ottenere almeno 24 punti totalmente nelle tre gare del weekend; quindi gli può bastare il successo in una delle due corse principali. 🔗 Leggi su Oasport.it

live superbike gp spagna 2025 in diretta superpole e gara 1 in tempo reale

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Superpole e gara-1 in tempo reale

News recenti che potrebbero piacerti

live superbike gp spagnaDiretta Sbk Superbike/ Prove libere live streaming video tv, Gp Spagna 2025 Jerez (oggi venerdì 17 ottobre) - Diretta Sbk Superbike prove libere live streaming video tv: inizia l'ultimo weekend della stagione, il Gp Spagna 2025 ci consegnerà il campione. Secondo ilsussidiario.net

live superbike gp spagnaDove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma, streaming - Dopo undici tappe in meno di otto mesi, si chiude questo weekend il Mondiale Superbike 2025 a Jerez de la Frontera con il dodicesimo e ultimo appuntamento ... Come scrive oasport.it

Superbike, GP Spagna 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8 - Questo weekend infatti si svolgerà il GP di Spagna, appuntamento finale della stagione in scena ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Superbike Gp Spagna