LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Warm up lap tra 3 minuti. 14.05 Tra poco giro di ricognizione. 13.59 Leggero ritardo nel programma di Superbike, che partirà con cinque minuti di ritardo. 13.55 Il nuovo compagno di Bulega dal prossimo anno sarà Iker Lecuona che prende il posto di Bautista. 13.50 Ricordiamo che Razgatlioglu sarà in MotoGP l’anno prossimo, con Petrucci in BMW. 13.44 Bulega può solo vincere e sperare che Bautista o altri protagonisti si mettono tra di lui e Razgatlioglu. 13.39 Toprak Razgatlioglu per essere campione deve ottenere almeno 24 punti totalmente nelle tre gare del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - facebook.com Vai su Facebook
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - X Vai su X
LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: fantastica pole position di Bulega ad Jerez, secondo Razgatlioglu. Alle 14 gara-1 - 20 Non ci resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento per la gara- Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari sabato 18 ottobre, programma, streaming - Quest'oggi, sabato 18 ottobre, si comincia a fare veramente sul serio a Jerez de la Frontera con la Superpole e soprattutto gara- oasport.it scrive
Diretta Sbk Superbike/ Prove libere live streaming video tv, Gp Spagna 2025 Jerez (oggi venerdì 17 ottobre) - Diretta Sbk Superbike prove libere live streaming video tv: inizia l'ultimo weekend della stagione, il Gp Spagna 2025 ci consegnerà il campione. Segnala ilsussidiario.net