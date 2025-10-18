LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | pole position di Bulega tra poco gara-1!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Toprak Razgatlioglu per essere campione deve ottenere almeno 24 punti totalmente nelle tre gare del weekend. 13.34 Si ci gioca il mondiale oggi a Jerez, dove Bulega è riuscito nella Superpole ad ottenere una fantastica pole position. 13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di gara-1 di Superbike in scena all’ultimo appuntamento di stagione al GP di Spagna. 11.20 Non ci resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento per la gara-1 alle ore 14.00. 11.18 Quarto Alex Lowes (+1.054), quinto Iannone (+1.119), sesto Gardner (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - facebook.com Vai su Facebook
