LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | partita la Superpole Bulega sfida Razgatlioglu per la pole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 15? per scoprire chi conquisterà la pole position ad Jerez. 11.00 SEMAFORO VERDE!!! 10.55 5 minuti al semaforo verde. Poi sarà Superpole!! 10.50 Il vantaggio del turco nel Mondiale è di 39 lunghezze, la giornata di oggi potrebbe già essere decisiva. 10.45 Bulega ha dominato entrambe le sessioni di libere ad Jerez ma Razgatlioglu è sempre pericoloso. La battaglia per la pole inizierà alle 11.00. 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole Superbike del Gran Premio di Spagna 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2025, Bulega sogna pole e vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - facebook.com Vai su Facebook
