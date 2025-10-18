LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | fantastica pole position di Bulega ad Jerez secondo Razgatlioglu Alle 14 gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Quarto Alex Lowes, quinto Iannone, sesto Gardner, settimo Rae, ottavo Bautista, nono Vierge e decimo Locatelli. 11.17 L’italiano ha concluso una Superpole fantastica, rifilando mezzo secondo a Razgatlioglu che scatterà in seconda pizza. Completa la prima fila Sam Lowes. 11.16 POLE POSITION per un dominante Nicolò Bulega. 11.15 Non si migliora nessuno, sarà pole per Bulega. 11.15 Mezzo secondo di vantaggio su Razgatlioglu. 11.14 Ancora Bulega!! 1:36.629 per il reggiano. 11.13 Razgatlioglu si migliora e vola in seconda piazza. 11.12 Lowes è rimasto ai box, probabilmente a causa di problemi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it

