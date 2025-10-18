LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | Bulega vince gara-1 Razgatlioglu chiude secondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Bulega gara-1, secondo Razgatlioglu e terzo Bautista. -1 Vierge sfida Iannone per la quarta posizione. -2 Iannone crolla ad un secondo da Bautista. -3 Iannone resta a 6 decimi da Bautista. -4 Prime tre posizione che difficilmente cambieranno. -5 Bautista entra su Iannone per il podio. -6 Errore di Bautista che rischia di cadere, resta in quarta posizione. -7 Sfida bellissima tra Iannone e Bautista. -8 Solamente due decimi tra Iannone e Bautista. -9 Bulega e Razgatlioglu sono gli unici a girare sotto 1.40?. -10 Sfida tutta Ducati per il terzo posto con Iannone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - facebook.com Vai su Facebook
In SuperBike è arrivato il momento dell’assegnazione del titolo mondiale. Il Round Pirelli di Spagna della SBK vi aspetta sabato 18 ottobre LIVE dalle 13:45 con la Race1 e domenica 19 ottobre dalle 15:00 per la Tissot SuperPole Race e la Race2 su Tv8 - X Vai su X
LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: fantastica pole position di Bulega ad Jerez, secondo Razgatlioglu. Alle 14 gara-1 - 20 Non ci resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento per la gara- Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari sabato 18 ottobre, programma, streaming - Quest'oggi, sabato 18 ottobre, si comincia a fare veramente sul serio a Jerez de la Frontera con la Superpole e soprattutto gara- Segnala oasport.it
Diretta Sbk Superbike/ Prove libere live streaming video tv, Gp Spagna 2025 Jerez (oggi venerdì 17 ottobre) - Diretta Sbk Superbike prove libere live streaming video tv: inizia l'ultimo weekend della stagione, il Gp Spagna 2025 ci consegnerà il campione. Scrive ilsussidiario.net