Vince Bulega gara-1, secondo Razgatlioglu e terzo Bautista. -1 Vierge sfida Iannone per la quarta posizione. -2 Iannone crolla ad un secondo da Bautista. -3 Iannone resta a 6 decimi da Bautista. -4 Prime tre posizione che difficilmente cambieranno. -5 Bautista entra su Iannone per il podio. -6 Errore di Bautista che rischia di cadere, resta in quarta posizione. -7 Sfida bellissima tra Iannone e Bautista. -8 Solamente due decimi tra Iannone e Bautista. -9 Bulega e Razgatlioglu sono gli unici a girare sotto 1.40?. -10 Sfida tutta Ducati per il terzo posto con Iannone.

LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, Razgatlioglu chiude secondo