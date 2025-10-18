LIVE Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Sinner è sotto 5-10 nei precedenti con Alcaraz nel circuito ATP, dunque vince una partita su tre. Soprattutto ha perso 7 degli 8 confronti giocati tra il 2024 e 2025: ha vinto solo la finale di Wimbledon. 20.20 Ricordiamo che quella odierna è una esibizione. Dunque non fa parte del circuito ATP, non assegna punti per il ranking e non viene tenuta in considerazione a fini statistici nei precedenti tra i due giocatori. 20.19 Sinner vinse la finale del Six Kings Slam 2024: sconfisse Alcaraz 6-7, 6-3, 6-3. 20.11 La posta in palio, economicamemente, è elevatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

