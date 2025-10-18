LIVE Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | finale attesissima e tanti tanti soldi in palio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RYBAKINA DALLE 9.00 Il programma del match Sinner-Alcaraz Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, l’italiano vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando si impone nell’ultimo atto proprio contro lo spagnolo. Visto il carattere puramente d’esibizione, il match non avrà i crismi dell’ufficialità, e dunque non rientrerà nelle statistiche, in quanto la manifestazione non fa parte del calendario dell’ATP Tour, dunque il dato, comunque vada, vedrà sempre l’iberico è in vantaggio per 10-5 negli scontri diretti sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: finale attesissima e tanti, tanti soldi in palio

