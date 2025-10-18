LIVE Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | Djokovic si ritira! Tra poco la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Sinner vinse la finale del Six Kings Slam 2024: sconfisse Alcaraz 6-7, 6-3, 6-3. 20.11 La posta in palio, economicamemente, è elevatissima. Entrambi sinora hanno incassato 1,5 milioni di dollari per il ‘gettone’ di partecipazione. Solo al vincitore andranno però altri 4,5 milioni. 20.10 Dunque tra 20-25 minuti toccherà a Sinner-Alcaraz! 20.09 ARRIVA IL RITIRO! Novak Djokovic alza bandiera bianca e si ritira dopo aver perso il primo parziale. L’ex-numero 1 aveva esaurito le energie. 20.08 Buonasera amici di OA Sport. Taylor Fritz vince il primo set per 7-6 (4) contro Novak Djokovic dopo un’ora e 15 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
