LIVE Sinner-Alcaraz 6-2 6-4 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | vittoria netta e jackpot milionario per l’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12 Sinner tornerà in campo la prossima settimana a Vienna. Il tabellone non sarà semplice: Altmaier al debutto, poi uno tra Cobolli e Machac, successivamente possibile nuovo confronto con Bublik. 22.11 Ricordiamo che Sinner ha guadagnato 6 milioni di dollari, circa 5,13 milioni di euro. 22.08 Sinner ha fatto la differenza con servizio e risposta. Ma non solo.Rispetto alle ultime sfide contro Alcaraz è apparso molto più propositivo. Un’aggressività che ha pagato, togliendo il tempo allo spagnolo ed impedendogli di esprimere il suo gioco. 22.07 Anche Alcaraz ha servito il 61% di prime, ottenendo il 61% dei punti (22 su 36), mentre con la seconda non è andato oltre il 52% (1223). 🔗 Leggi su Oasport.it
