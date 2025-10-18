LIVE Sinner-Alcaraz 6-2 2-3 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | lo spagnolo annulla 4 palle break

30-40 Sinner non chiude con il rovescio lungolinea e Alcaraz riesce a ribaltare l'inerzia con un terrificante diritto. 15-40 Alcaraz gioca una pazzesca demi-volée di rovescio, ma Sinner non si fa incantare e chiude con il passante di diritto lungolinea. 15-30 Sinner vince lo scambio sulla diagonale di rovescio, lo spagnolo è il primo a sbagliare: palla in corridoio. 15-15 Risposta vincente di Sinner con il diritto. Ci ha messo tanta cattiveria agonistica in questo colpo. 15-0 Alcaraz ripaga Sinner con la stessa moneta. Rovescio in contropiede che sorprende l'italiano.

