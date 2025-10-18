LIVE Sinner-Alcaraz 6-2 1-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | lo spagnolo ha cambiato marcia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Palla corta di Alcaraz. Sinner ci arriva, ma lo spagnolo deve poi solo appoggiare la palla di là con il rovescio. 40-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. 30-15 In rete la palla corta in arretramento di Alcaraz in uscita dal servizio. Colpo troppo difficile anche per lui. 30-0 Largo il diritto lungolinea di Sinner. 15-0 Alcaraz lascia fermo Sinner con un diritto inside-in vincente dal centro. 1-1 Battuta vincente al centro. 40-15 In rete il diritto lungolinea dell’azzurro. 40-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-0 Alcaraz aumenta il giri del motore. 🔗 Leggi su Oasport.it
