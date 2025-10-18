CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Serve&volley di Alcaraz, in rete la risposta di rovescio dell’italiano. 40-30 Spettacolo vero. Irreale risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato. Flash. 40-15 Assurda palla corta vincente di Alcaraz in uscita dal servizio. Imprendibile. 30-15 Lungo di poco il pallonetto di Sinner. 15-15 Doppio fallo dello spagnolo. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea in recupero di Sinner. 5-1 Altra botta al centro e comodo smash vincente dell’italiano. 40-15 Sta servendo benissimo Sinner. Altra battuta esterna vincente e punto diretto. 30-15 Lunga la risposta di diritto in allungo dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Alcaraz 5-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: sale esponenzialmente il livello della partita