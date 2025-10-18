LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | break di vantaggio da difendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sinner gioca un back di rovescio che sorprende Alcaraz, poi va a segno con il passante di diritto incrociato. 15-0 Ace esterno di Sinner. 2-1 Servizio esterno vincente di Alcaraz. 40-15 Largo il rovescio lungolinea di Sinner, che sta giocando molto più aggressivo del solito. 30-15 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 15-15 STUPENDO! Palla corta di Alcaraz, contro-smorzata di Sinner, altro tocco morbido dello spagnolo e l’azzurro chiude con un gran tocco di polso a rete con il diritto in controbalzo. 15-0 Lungo il diritto di Sinner, che sta cercando sempre di prendere in mano le redini dello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 2-1, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: break di vantaggio da difendere

