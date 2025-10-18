LIVE Sinner-Alcaraz 0-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | inizia la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Inizia la fase di riscaldamento. 20.44 Sinner ha vinto il sorteggio. 20.42 Ed ecco Carlos Alcaraz. 20.41 Jannik Sinner è il primo a scendere in campo. 20.38 Suona ora l’inno nazionale dell’Arabia Saudita. 20.36 Ora la presentazione dei tennisti in stile boxe, con uno speaker che li annuncerà. 20.33 L’attesa si protrae. Tutto chiaramente studiato ad arte. 20.29 Dunque non conterà per le statistiche, tuttavia la partita odierna ha una grande valenza mentale per Sinner. Sarebbe importante provare ad invertire la tendenza negativa contro Alcaraz. Si tratterebbe di una importante iniezione di fiducia in vista delle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 0-0, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: inizia la partita!

