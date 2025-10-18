CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: La coppia britannica Lilah Fear Lewis Gibson totalizzano 84.38 (47.51+36.87) e vanno nettamente al comando 14.18: Bella prova dei britannici che non commettono errori e andranno al comando 14.15: Si chiude il primo segmento di gara con la coppia britannica Lilah Fear Lewis Gibson. Lei ha 26 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 31 anni. Si allenano con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn nel 2022, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti al Mondiale di Montpellier 2022, argento nel 2023 agli Europei di Espoo e quarti al Mondiale di Saitama, ancora argento europeo lo scorso anno a Kaunas e quarto posto al Mondiale, quest’anno bropnzo sia all’Europeo che al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri solo quinti nella Rhythm dance, primi Fear/Gibson