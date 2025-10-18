LIVE Pattinaggio di figura Grand Prix De France 2025 in DIRETTA | Guignard Fabbri solo quinti nella Rhythm dance primi Fear Gibson
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: La coppia britannica Lilah Fear Lewis Gibson totalizzano 84.38 (47.51+36.87) e vanno nettamente al comando 14.18: Bella prova dei britannici che non commettono errori e andranno al comando 14.15: Si chiude il primo segmento di gara con la coppia britannica Lilah Fear Lewis Gibson. Lei ha 26 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 31 anni. Si allenano con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn nel 2022, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti al Mondiale di Montpellier 2022, argento nel 2023 agli Europei di Espoo e quarti al Mondiale di Saitama, ancora argento europeo lo scorso anno a Kaunas e quarto posto al Mondiale, quest’anno bropnzo sia all’Europeo che al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si riparte a piano regime col pattinaggio di figura e la prima tappa del Grand Prix è in Francia, ad Angers ? Non perderti nessuna gara su Eurosport e Discovery+ #ISUGrandPrix - X Vai su X
È tempo di Grand Prix de France! Ad Angers, dal 17 al 19 ottobre, va in scena il primo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura. Tre gli azzurri in gara! ? Leggi qui https://bit.ly/4niKNYI FISG - Federazione Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2025 in DIRETTA: attesa per Guignard/Fabbri, buono il rientro di Cizeron - 15: La seconda coppia in gara è quella composta da Natacha Lagouge 24 anni, nata a Strasburgo e ... Come scrive oasport.it
Grand Prix de France 2025: tutte le gare e i risultati LIVE · Pattinaggio di figura - Dal 17 al 19 ottobre Angers ospita il Grand Prix de France di pattinaggio di figura: scopri tutti i risultati. Secondo olympics.com
Pattinaggio di figura: 17/19 ottobre, Guignard/Fabbri e Frangipani - Grand Prix de France, tappa inaugurale dell’ISU Grand Prix of Figure Skating - Lo riporta vicenzareport.it