CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Oggi è in programma la Rhythm Dance, il programma corto della danza, con il debutto stagionale della coppia di punta del movimento azzurro, composta da Charléne Guignard e Marco Fabbr i, campioni d’Europa in carica e quarti agli ultimi Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri in gara nella rhythm and dance