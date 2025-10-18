LIVE Pattinaggio di figura Grand Prix De France 2025 in DIRETTA | Guignard Fabbri debuttano nella rhythm and dance
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Oggi è in programma la Rhythm Dance, il programma corto della danza, con il debutto stagionale della coppia di punta del movimento azzurro, composta da Charléne Guignard e Marco Fabbr i, campioni d’Europa in carica e quarti agli ultimi Mondiali. I veterani della danza sul ghiaccio si ritroveranno pronti-via a fronteggiare la mina vagante rappresentata dalla coppia francese di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (quest’ultimo argento a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022), anche loro all’esordio in questa annata sportiva e motivati a recitare fin da subito il ruolo di protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
