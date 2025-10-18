LIVE Paolini-Rybakina WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 9.00 Nel corso delle loro carriere, Paolini e Rybakina si sono incontrate ben sei volte, con ben 4 vittorie da parte dell’azzurra (con un ritiro e un WO per la kazaka) e 2 vittorie per l’avversaria. 8.47 L’azzurra non affronta la kazaka da quasi un anno, precisamente dal 2 novembre 2024, quando Paolini sconfisse Rybakina proprio alle ultime WTA Finals: la nostra campionessa vinse 2-0 (7-6, 6-4). 8.45 Ci siamo, finito il doppio ci resta solo da attendere le due tenniste per assistere a questo meraviglioso scontro diretto: Paolini e Rybakina, come sappiamo, si giocano l’accesso alle WTA Finals di Ryiad con l’azzurra che otterrebbe la qualificazione matematica in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

