LIVE Paolini-Rybakina WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | Hsieh e Siniakova vicine alla vittoria poi toccherà all’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 8.02 Buongiorno amici di OA Sport, Hsieh e Siniakova hanno vinto 6-4 il primo e conducono 2-0 nel secondo contro Melichar-Martinez e Samsonova. Manca poco e poi toccherà alla nostra Jasmine scendere in campo. Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, incontro valido per la semifinale del WTA 500 di Ningbo, con la nostra campionessa che giocherà un vero e proprio scontro diretto con la tennista kazaka per raggiungere matematicamente la qualificazione per le WTA Finals di Ryiad che inizieranno nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

