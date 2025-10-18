LIVE Paolini-Rybakina 3-6 2-6 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | la kazaka vola in finale e riapre la qualificazione alle Finals azzurra troppo scarica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 10.41 Un grande peccato, con Paolini che forse oggi non aveva altre energie oltre quelle mostrate in campo. L’azzurra ha dimostrato di esserci con la testa ma dal punto di vista fisico la corsa alle WTA Finals inizia a farsi sentire. 3-6, 2-6 FINISCE QUI, VINCE RYBAKINA! La kazaka vince meritatamente contro una Paolini stanca per via delle fatiche di ieri contro Bencic. Il servizio è stato il miglior colpo che è stato fondamentale per lei nel corso dei punti importanti del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

