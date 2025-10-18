LIVE Paolini-Rybakina 3-6 2-3 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | la kazaka trova il break nel secondo set si mette male per l’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 40-30 Dritto lungolinea di Paolini! Seconda palla. 40-15 Gioca sul velluto la kazaka che trova anche un bellissimo rovescio lungolinea vincente. 30-15 Slice ad uscire, non entra la risposta di Paolini. 15-15 Prima palla vincente. 0-15 Spinge Paolini con il dritto lungolinea e Rybakina manda in rete il dritto. Seconda palla. 2-3 BREAK RYBAKINA! Con una risposta aggressiva e vincente la kazaka strappa di nuovo il servizio a Paolini, che ora è in difficoltà. La prima non entra. 🔗 Leggi su Oasport.it
