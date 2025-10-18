LIVE Paolini-Rybakina 3-4 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | l’azzurra spinge in risposta ma il servizio della kazaka è decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 40-40 Risposta vincente. Torniamo in parità. Seconda. A-40 Altra prima vincente ad uscire! 40-40 Prima palla vincente dell’azzurra che annulla l’occasione di break! A-40 Troppo lungo il rovescio di Paolini. Palla break per Rybakina. Seconda. 40-40 Errore in uscita dal servizio per Jas. A-40 La potenza del dritto di Paolini è indifendibile per la kazaka. 40-40 Rybakina comanda lo scambio e chiude con il rovescio al volo. Seconda. 40-30 Esce il dritto kazako. 30-30 Dritto in rete di Rybakina, che questa volta concede il gratuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
