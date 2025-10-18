LIVE Paolini-Rybakina 1-2 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | nessun break ad inizio set la kazaka annulla palla break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 40-40 Gratuito anche per Paolini che manda in rete un rovescio comodo. 40-30 Doppio fallo per l’azzurra, il primo del match. Seconda. 40-15 Altro dritto in corridoio per Rybakina, sono tre i suoi gratuiti nel game. 30-15 Imprecisa la risposta della kazaka. Seconda. 15-15 In corridoio il rovescio di Paolini. Seconda. 15-0 Esce il dritto lungolinea di Rybakina. Seconda palla. 1-2 GAME RYBAKINA. Con l’ace, la kazaka mantiene anche il secondo servizio dopo che nel primo è stata costretta ad annullare la prima e, per ora, unica palla break del match! 40-0 Non resta in campo la risposta della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook
