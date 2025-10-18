LIVE Paolini-Rybakina 0-1 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | il match inizia sul servizio della kazaka che annulla palla break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) 40-0 Non resta in campo la risposta della toscana. 30-0 Paolini cerca la risposta con il dritto ma il colpo finisce in rete. Seconda palla. 15-0 Ottima prima per Rybakina. 1-1 GAME PAOLINI! Anche lei ai vantaggi, ma senza annullare palla break, Jasmine mantiene il servizio. A-40 Il nastro blocca la risposta di Rybakina. 40-40 Jas prova la difesa impossibile ma il colpo della kazaka è troppo violento. Game ai vantaggi. Seconda palla. 40-30 La risposta di Rybakina finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook
