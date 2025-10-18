CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.21 Bagnaia è nono a 0.400, mentre Bezzecchi è 11° e decide di rientrare ai box. Primo run poco fortunato per lui. 02.19 Miller si porta in vetta in 1:26.885 con 110 millesimi di margine su Pol Espargaro. Tanti tempi cancellati per bandiera gialle, vista l’uscita di pista di Alex Marquez. 02.19 Alex Marquez stampa il miglior tempo di 1:27.191 a precedere di 0.031 Miller e di 0.059 Di Giannantonio. 02.16 Tutti i piloti sul tracciato per massimizzare la prestazione. 02.15 SI COMINCIA CON LA Q2! 02.12 Ci si prepara a scendere in pista. 3? e si comincia. 02. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: via alla sfida per la pole!