LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | via alla Q1! Morbidelli cerca di superare il taglio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.52 Tutti i piloti in pista, in cerca della miglior prestazione possibile. 01.50 VIA ALLE QUALIFICHE!!! 01.49 L’osservato speciale è Fermin Aldeguer, vincitore in Indonesia e apparso molto ben centrato nella FP2. 01.48 Vedremo chi riuscirà ad andare oltre il taglio. Ci si aspetta una reazione da Franco Morbidelli, che tanta fatica sta facendo in sella alla Ducati VR46. 01.46 Di seguito l’elenco dei piloti in Q1: Johann Zarco 5 Honda Castrol Honda LCR Franco Morbidelli 21 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team Enea Bastianini 23 KTM Red Bull KTM Tech3 Lorenzo Savadori 32 Aprilia Aprilia Racing Brad Binder 33 KTM Red Bull KTM Factory Racing Somkiat Chantra 35 Honda Idemitsu Honda LCR Joan Mir 36 Honda Honda HRC Castrol Jack Miller 43 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP Michele Pirro 51 Ducati Ducati Lenovo Team Fermín Aldeguer 54 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP Ai Ogura 79 Aprilia Trackhouse MotoGP Team Miguel Oliveira 88 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 01. 🔗 Leggi su Oasport.it
