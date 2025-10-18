LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | tra poco la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Non sarà una gara corta facile per Francesco Bagnaia, il quale dovrà partire dalla quattordicesima casella dopo aver ricevuto una penalità da parte della direzione gara per impeding su Marco Bezzecchi. Da rimarcare comunque la prestazione opaca del ducatista, il quale non era andato oltre l’undicesima piazza in qualifica. 5.40 Bentrovati, Amici di OA Sport! Mancano venti minuti all’inizio della Sprint Race! 4.22 E’ tutto al momento, l’appuntamento è per le ore 6:00 con la Sprint Race! A più tardi! 04.21 Di seguito la nuova griglia di partenza: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: tra poco la Sprint Race

News recenti che potrebbero piacerti

MotoGP: Fabio Quartararo conquista la pole al GP d'Australia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire - X Vai su X

MotoGP, diretta Sprint GP Australia a Phillip Island LIVE - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala sport.virgilio.it

Diretta MotoGp/ Streaming qualifiche e sprint live video GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 18 ottobre) - Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Australia 2025 Phillip Island live video oggi sabato 18 ottobre: orari, tempi, risultati e classifiche. Da ilsussidiario.net

MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital ... Secondo motograndprix.motorionline.com