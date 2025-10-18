LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Quartararo beffa Bezzecchi ed è in pole Bagnaia penalizzato Dalle 06.00 la Sprint
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.21 Di seguito la nuova griglia di partenza: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 3. Jack Miller (Yamaha) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Alex Marquez (Ducati) 7. Fermin Aldeguer (Ducati) 8. Pol Espargaro (KTM) 9. Luca Marini (Honda) 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 11. Alex Rins (Yamaha) 12. Joan Mir (Honda) 13. Johann Zarco (Honda) 14. Francesco Bagnaia (Ducati) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Marco Bezzecchi 15. Miguel Oliveira (Yamaha) 16. Brad Binder (KTM) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Johann Zarco 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
MotoGP: Fabio Quartararo conquista la pole al GP d'Australia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire - X Vai su X
MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital ... motograndprix.motorionline.com scrive
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del ... Secondo oasport.it
DIRETTA MOTOGP/ Prove libere streaming live video tv GP Australia 2025: Bezzecchi il migliore! - Diretta MotoGp, prove libere live streaming video tv GP Australia 2025 Phillip Island: il miglior tempo è stato di Bezzecchi su Aprilia ... Segnala ilsussidiario.net