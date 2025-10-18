LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Quartararo beffa Bezzecchi ed è in pole Bagnaia penalizzato Dalle 06.00 la Sprint

18 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.21 Di seguito la nuova griglia di partenza: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 3. Jack Miller (Yamaha) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Alex Marquez (Ducati) 7. Fermin Aldeguer (Ducati) 8. Pol Espargaro (KTM) 9. Luca Marini (Honda) 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 11. Alex Rins (Yamaha) 12. Joan Mir (Honda) 13. Johann Zarco (Honda) 14. Francesco Bagnaia (Ducati) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Marco Bezzecchi 15. Miguel Oliveira (Yamaha) 16. Brad Binder (KTM) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Johann Zarco 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

