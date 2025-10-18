LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Quartararo beffa Bezzecchi ed è in pole Bagnaia in quarta fila Dalle 06.00 la Sprint
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.38 Appuntamento quindi alle 06.00 italiane per la Sprint Race. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 02.37 Grandi problemi per Francesco Bagnaia, solo 11° e in quarta fila. Il piemontese non ha trovato il feeling con la sua Ducati e il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Si profila un fine-settimana complicato per il centauro di Chivasso. 02.35 Un time-attack incredibile in cui Quartararo ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, precedendo di 31 millesimi Bezzecchi e di 243 Jack Miller. Significativo che siano due le Yamaha in prima fila e il fatto che dopo 98 gare non ci sia una Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it
