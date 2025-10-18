LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Miller in pole virtuale Bezzecchi si arrabbia in pista 10° Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.28 Altra caduta per Alex Marquez in curva-1, perdendo l’anteriore. Quarto lo spagnolo ora come ora. 02.27 Bezzecchi reagisce da campione e si prende la p.1 in 1:26.565 a precedere di 0.309 Acosta e di 0.320 Miller. 02.25 Ci rilancia, dunque, per l’ultimo run. 02.24 Il pilota incriminato nel caso è proprio Bagnaia, vedremo se la Race Direction prenderà provvedimenti. 02.23 Aldeguer migliora e si porta in seconda posizione 0.110. Bezzecchi, in tutto questo, molto arrabbiato per il traffico trovato nel suo tentativo. 02.21 Bagnaia è nono a 0.400, mentre Bezzecchi è 11° e decide di rientrare ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

