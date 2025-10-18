LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | comincia la Sprint Race!

5.59 Si libera la griglia di partenza, comincia il giro di ricognizione. 5.58 Cielo libero sopra il tracciato di Phillip Island. La temperatura dell'aria è di 14 gradi, mentre quella dell'asfalto di 29. Vento a 11 kmh. 5.55 Ancora cinque minuti e si alzerà il sipario sulla Sprint Race. Di seguito la griglia di partenza: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 3. Jack Miller (Yamaha) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Alex Marquez (Ducati) 7. Fermin Aldeguer (Ducati) 8. Pol Espargaro (KTM) 9. Luca Marini (Honda) 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

