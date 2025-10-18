LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nella FP2 Bagnaia lavora sul set-up
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.28 Luca Marini è rientrato in pista, dopo il problema tecnico che c’era stato sulla Honda. 15° il pilota italiano. 01.27 In tutto questo Aldeguer, vincitore a Mandalika, ha dato dimostrazione di trovarsi bene anche qui. Bisognerà fare attenzione al rookie spagnolo. 01.25 Quartararo si prende la terza posizione (+0.540) e scavalca Bagnaia. 01.24 Un Bagnaia che ha mostrato segnali di ripresa in questo run, mentre Bezzecchi ha dato conferma di godere di un feeling eccelso. 01.22 Bagnaia si migliora, abbattendo il muro dell’1:28, che si porta in terza posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire
Benvenuti in Australia, dove tutti i valori visti fino a questo momento in MotoGP possono saltare da un giorno all'altro. Il venerdì di Phillip Island ha consegnato alla storia Marco Bezzecchi come mattatore acciaccato ed una Aprilia RS-GP sempre più concreta.
MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche, Bagnaia si salva ed è in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE