LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nella FP2 Bagnaia lavora sul set-up

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.28 Luca Marini è rientrato in pista, dopo il problema tecnico che c’era stato sulla Honda. 15° il pilota italiano. 01.27 In tutto questo Aldeguer, vincitore a Mandalika, ha dato dimostrazione di trovarsi bene anche qui. Bisognerà fare attenzione al rookie spagnolo. 01.25 Quartararo si prende la terza posizione (+0.540) e scavalca Bagnaia. 01.24 Un Bagnaia che ha mostrato segnali di ripresa in questo run, mentre Bezzecchi ha dato conferma di godere di un feeling eccelso. 01.22 Bagnaia si migliora, abbattendo il muro dell’1:28, che si porta in terza posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp australia 2025 in diretta bezzecchi svetta nella fp2 bagnaia lavora sul set up

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP2, Bagnaia lavora sul set-up

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live motogp gp australiaMotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital ... Come scrive motograndprix.motorionline.com

live motogp gp australiaLIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del ... Lo riporta oasport.it

live motogp gp australiaLIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche, Bagnaia si salva ed è in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Australia