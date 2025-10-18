LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi sogna l’impresa all’alba con 2 penalità da scontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, si prospetta una giornata molto intensa. I piloti e i team saranno chiamati ad adattarsi alle mutevoli condizioni meteorologiche che sovente caratterizzano questa tappa in calendario. Fari puntati su Marco Bezzecchi che va a caccia dell’impresa. Dopo aver vinto la Sprint Race con margine, il romagnolo, sul piano della velocità pura, sarebbe il favorito per vincere la gara domenicale. Tuttavia, c’è un “inconveniente” che potrebbe andare a condizionare in maniera decisiva il tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi sogna l’impresa all’alba con 2 penalità da scontare

