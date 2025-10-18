LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi il migliore nella FP2 Bagnaia in ripresa Ora le qualifiche

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.40 BANDIERA A SCACCHI!!! 01.39 Raul Fernandez si porta in quarta posizione a 0.330 da Bezzecchi, mentre Bagnaia è ottavo. Bezzecchi completa un altro giro sotto l’1:28. 01.38 Bagnaia gira in 1:28.086 in questo momento con gomme usate. Settimo Pecco in questa FP2. 01.37 Alex Marquez si porta in terza posizione a 0.318, sfruttando una soft al posteriore fresca. 01.36 Bandiera gialla attiva in questi minuti e diversi tempi cancellati dalla Race Direction. 01.34 Torna in pista Bagnaia, ora sesto a 0.550, visto il quarto tempo di Jack Miller sulla Yahama Pramac. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp australia 2025 in diretta bezzecchi il migliore nella fp2 bagnaia in ripresa ora le qualifiche

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nella FP2, Bagnaia in ripresa. Ora le qualifiche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live motogp gp australiaMotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital ... Secondo motograndprix.motorionline.com

live motogp gp australiaLIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del ... Secondo oasport.it

live motogp gp australiaLIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche, Bagnaia si salva ed è in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Australia