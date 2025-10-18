LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi il migliore nella FP2 Bagnaia in ripresa Ora le qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.40 BANDIERA A SCACCHI!!! 01.39 Raul Fernandez si porta in quarta posizione a 0.330 da Bezzecchi, mentre Bagnaia è ottavo. Bezzecchi completa un altro giro sotto l’1:28. 01.38 Bagnaia gira in 1:28.086 in questo momento con gomme usate. Settimo Pecco in questa FP2. 01.37 Alex Marquez si porta in terza posizione a 0.318, sfruttando una soft al posteriore fresca. 01.36 Bandiera gialla attiva in questi minuti e diversi tempi cancellati dalla Race Direction. 01.34 Torna in pista Bagnaia, ora sesto a 0.550, visto il quarto tempo di Jack Miller sulla Yahama Pramac. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire - X Vai su X
Benvenuti in Australia, dove tutti i valori visti fino a questo momento in MotoGP possono saltare da un giorno all'altro. Il venerdì di Phillip Island ha consegnato alla storia Marco Bezzecchi come mattatore acciaccato ed una Aprilia RS-GP sempre più concreta. - facebook.com Vai su Facebook
