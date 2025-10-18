LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Aldeguer e Miller in Q2 via alla sfida per la pole!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.06 Finisce così la Q1 con Aldeguer e Miller che approdano in Q2. Morbidelli partirà 17°, Savoadori 19° e Bastianini 20°. 02.05 Nel frattempo Savadori è riuscito a riprendersi, tornando ai box con le sue gambe. Una dinamica particolare, col pilota dell’Aprilia che nel tentativo di non prendere la KTM di Binder è caduto. Sotto investigazione il fatto che il sudafricano procedesse lentamente. 02.04 Miller si avvicina moltissimo ad Aldeguer, ma è sempre secondo a 0.009. Binder è terzo a 0.038. Lo spagnolo si salva, mentre Morbidelli conclude in settima posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire - X Vai su X
Benvenuti in Australia, dove tutti i valori visti fino a questo momento in MotoGP possono saltare da un giorno all'altro. Il venerdì di Phillip Island ha consegnato alla storia Marco Bezzecchi come mattatore acciaccato ed una Aprilia RS-GP sempre più concreta. - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario ital ... Segnala motograndprix.motorionline.com
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del ... Segnala oasport.it
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche, Bagnaia si salva ed è in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07. Lo riporta oasport.it