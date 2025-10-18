LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Aldeguer e Miller in Q2 via alla sfida per la pole!

Oasport.it | 18 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.06 Finisce così la Q1 con Aldeguer e Miller che approdano in Q2. Morbidelli partirà 17°, Savoadori 19° e Bastianini 20°. 02.05 Nel frattempo Savadori è riuscito a riprendersi, tornando ai box con le sue gambe. Una dinamica particolare, col pilota dell’Aprilia che nel tentativo di non prendere la KTM di Binder è caduto. Sotto investigazione il fatto che il sudafricano procedesse lentamente. 02.04 Miller si avvicina moltissimo ad Aldeguer, ma è sempre secondo a 0.009. Binder è terzo a 0.038. Lo spagnolo si salva, mentre Morbidelli conclude in settima posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

