LIVE Juve Stabia – Avellino le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto Clima incandescente e attesa alle stelle per la sfida tra Juve Stabia e Avellino, in programma oggi pomeriggio alle 17.15 al “ Romeo Menti ”. Una sfida che, come da tradizione, va ben oltre i tre punti in palio: in gioco ci sono orgoglio, appartenenza e identità. Le formazioni ufficiali: J uve Stabia (3-4-2-1): Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti; Piscopo, Maistro; Candellone. A disposizione: Boer, Reale, Ruggero, Baldi, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, Zuccon, Cacciamani, Burnete, De Pieri. All.: I. Abate. Avellino (3-5-1-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Russo; Biasci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scopri altri approfondimenti

Marco Colaianni in #SerieB! JUVE STABIA - AVELLINO Sabato 18 Ottobre 2025 17:15 ? Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia Diretta DAZN #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio Sono aperte le isc - facebook.com Vai su Facebook

#JuveStabia-#Avellino: divieto di trasferta per i tifosi residenti nella provincia - X Vai su X

Juve Stabia-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

Juve Stabia-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Juve stabia- Riporta sport.virgilio.it

RILEGGI LIVE – Under 17, Juve Stabia-Napoli 0-1 (16' Natale) - Punizione pericolosa di Graus, para Magliano 78' - Riporta iamnaples.it