LIVE Juve Stabia – Avellino le formazioni ufficiali

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Clima incandescente e attesa alle stelle per la sfida tra  Juve Stabia e Avellino, in programma oggi pomeriggio alle  17.15  al “ Romeo Menti ”. Una sfida che, come da tradizione, va ben oltre i tre punti in palio: in gioco ci sono orgoglio, appartenenza e identità. Le formazioni ufficiali: J uve Stabia (3-4-2-1):  Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti; Piscopo, Maistro; Candellone. A disposizione: Boer, Reale, Ruggero, Baldi, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, Zuccon, Cacciamani, Burnete, De Pieri.  All.: I. Abate. Avellino (3-5-1-1):  Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Russo; Biasci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

