LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | si comincia alle 5.00 azzurri nella prima mattinata
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre con la prima parte delle qualificazioni maschili: sei delle otto suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di domenica 19 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina.
