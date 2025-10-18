LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri alla prova delle qualificazioni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre con la prima parte delle qualificazioni maschili: sei delle otto suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di domenica 19 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni
Ginnastica artistica, Italia in prova podio ai Mondiali. Perotti: "Aggiunta una combo e tante serie", D'Amato: "Dopo 4 anni…" - L'Italia è scesa in pedana per la prova podio ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, preludio al turno di qualificazione in programma martedì 21 ...
Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall'Indonesia