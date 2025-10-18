LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri alla prova delle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre con la prima parte delle qualificazioni maschili: sei delle otto suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di domenica 19 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina. 🔗 Leggi su Oasport.it

